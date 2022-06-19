Комплекс финалов! Медведев упустил пятый титул подряд, а его тренер даже покинул матч

Даниил Медведев упустил пятый титул подряд! Россиянин снова проиграл в решающем матче – теперь на турнире ATP-500 в Галле. Это уже какой-то комплекс финалов.

Вторую неделю подряд лидер мирового рейтинга Даниил Медведев играет максимально возможное количество матчей на травяных турнирах. Семь дней назад россиянин добрался до финала турнира ATP-250 в Хертогенбосхе, где сенсационно уступил голландцу Тиму ван Рейтховену, занимавшему на тот момент 205-е место в рейтинге. А потом Даниил переехал из Нидерландов в Германию и на ATP-500 в Галле тоже пробился в решающий матч. Причём в четвертьфинале Медведев обыграл своего самого неудобного соперника – Роберто Баутиста-Агута, а затем местного теннисиста – Оскара Отте.

Успех в матче с Отте россиянин объяснил так: «На старте матча я играл недостаточно хорошо, допускал слишком много ошибок. Это удалось исправить лишь ближе к концу сета – особенно на тай-брейке. Я начал меньше ошибаться, заиграл агрессивнее, удары стали более хлёсткими. Во втором сете я продолжил играть так, и этого хватило, чтобы сделать брейк и оформить победу. В прошлом году я плохо играл в Галле, поэтому рад, что в этом году смог прибавить. Я всегда говорил, что люблю играть на траве. Рад, что показал себе, что могу выйти в финал одного из лучших травяных турниров. С нетерпением жду завтрашнего дня».

В качестве соперника по финалу Медведеву достался хорошо ему знакомый поляк Хуберт Хуркач, с которым у россиянина до этого был равный счёт личных встреч – 2-2. Причём одно из поражений для Даниила получилось особенно болезненным. Это было как раз на траве – в рамках четвёртого круга Уимблдона-2021. Медведев вёл по сетам 2:1, но перенос концовки матча на другой день из-за дождя сыграл на руку Хуркачу, который добился камбэка и победил в пяти партиях. Заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату» прокомментировал предстоящий финал: «Я ожидаю хорошей игры в финале. Даниил дошёл до финала, значит, он набирает форму. Настроя ему не занимать — он уверен в себе, и у него чемпионский характер. Я думаю, что он мотивирован. Хуркач — молодой и прогрессивный. Приличный, так могу про него сказать. Но он чуть моложе и может психологически не выдержать. Всё-таки он играет с первой ракеткой мира. Ему будет нелегко. Этот матч покажет, у кого больше мотивации».

Сам же Хуркач перед финалом был настроен решительно: «Когда ты играешь в финале, ты всегда хочешь получить большой трофей. Всегда очень волнительно быть частью последнего матча турнира… Мне очень нравится играть на травяных кортах. Конечно, Даниил — номер один в мире. Я никогда раньше не побеждал первую ракетку мира. Это будет непросто, но я постараюсь наслаждаться игрой и действовать так хорошо, как только смогу».

Хуберт с первого же гейма удивил Медведева своей подачей и игрой на приёме. Россиянин просто был в тупике и не понимал, что ему делать. Счёт стремительно достиг отметки 0:5, когда во время гейма Даниила на корт выбежал активист, попытавшийся приковать себя к сетке, как это было во время полуфинала «Ролан Гаррос» Чилич – Рууд. На сей раз немецкая охрана сработала чётко – возмутителя спокойствия первым делом отпихнули от сетки, чтобы он не успел приковаться. Когда же тот сделал крюк по корту и попробовал проделать то же самое в другой части сетки, его повалили на корт, скрутили и утащили за пределы площадки.

Эта минутная заминка на какое-то время помогла Даниилу. Он впервые за матч выиграл гейм и избежал «баранки» в этой партии. Впрочем, Хуркач тут же снова отлично подал и взял сет 6:1 за 28 минут. Вторая партия началась с решительных атак Хуберта на подачи Медведева. Тот отыграл два брейк-пойнта, а во время третьего потрясающий розыгрыш выдали теннисисты. У зрителей аж захватило дух. Однако Даниил это очко проиграл и весь гнев вылил в сторону своей ложи, где сидели жена Даша и тренер Жиль Сервара. Наставник россиянина тут же собрал вещи и ушёл с трибун. В седьмом гейме Медведев впервые смог спастись с брейк-пойнтов – 3:4. У него более-менее наладилась игра на своей подаче, но в геймах поляка он так ничего и не добился. В итоге за 1 час 4 минуты Хуберт Хуркач одержал уверенную победу над первой ракеткой мира – 6:1, 6:4.

Вот так Даниил Медведев вторую неделю подряд проиграл в финале турнира на траве. Тогда это был Хертогенбосх, а сейчас – Галле. Более того, после триумфального для себя US Open – 2021 Даниил уступил уже в пяти решающих матчах: на «Мастерсе» в Париже-2021 – Джоковичу, на ATP Finals в Турине-2021 – Звереву, на Australian Open – 2022 – Надалю, в Хертогенбосхе – ван Рейтховену и в Галле – Хуркачу. Тем не менее Даниил упрочил лидерство в рейтинге и сохранит его как минимум до середины августа. Кроме того, Медведев уже заявлен под первым номером на турнире в Мальорке, который стартовал уже сегодня. Ну а Хуберт после этой победы вернётся в топ-10.