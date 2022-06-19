Первая ракетка мира Даниил Медведев потерпел крупное поражение в финале турнира в Галле
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Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев потерпел крупное поражение в финале травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).
В решающем матче Медведев (1) проиграл 12-му номеру рейтинга, поляку Хуберту Хуркачу (5) со счётом 1:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Хуркача девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Отметим, что для Медведева это пятый проигранный финал подряд — и второй за две недели. На прошлой неделе в решающем матче турнира в Хертогенбосхе Даниил уступил 205-й ракетке мира, голландцу Тиму ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6.
Галле. Финал
19 июня 2022, воскресенье. 16:10 МСК
1
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
12
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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