Бублик обыграл Тиафо на старте турнира в Истбурне

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг травяного турнира в Истбурне (Англия). В матче первого круга турнира ATP-250 он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.



Встреча закончилась со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Бублик, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, сделал 17 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. Его соперник, занимающий 28-е место в рейтинге, два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.



Следующим соперником Бублика станет австралиец Джон Миллман. Он на старте соревнований обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 6:3, 7:6. Призовой фонд соревнований в Истбурне составляет € 697 тыс.