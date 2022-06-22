Эмма Радукану определилась с тренером перед Уимблдоном

Чемпионка US Open 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану в преддверии Уимблдона определилась, кто будет её новым тренером. Эту должность займёт бывшая британская теннисистка Джейн О'Донохью, сообщает Daily Mail.

О'Донохью уже работала с Радукану, когда Эмма выступала в юниорских соревнованиях. Джейн близка к семье спортсменки. В частности, Радукану и О'Донохью вместе смотрели мужской финал Уимблдона 2021 года, в котором Новак Джокович обыграл Маттео Берреттини.

Напомним, в апреле Эмма Радукану прекратила сотрудничество с тренером Торбеном Бельцем. Стороны проработали вместе всего пять месяцев. Бельц был уже третьим тренером спортсменки за последний год. После Уимблдона-2021 на смену Найджелу Сирсу пришёл Эндрю Ричардсон, однако Радукану рассталась с ним, хотя под его руководством выиграла Открытый чемпионат США.

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