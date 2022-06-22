Эмма Радукану определилась с тренером перед Уимблдоном

Чемпионка US Open 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану в преддверии Уимблдона определилась, кто будет её новым тренером. Эту должность займёт бывшая британская теннисистка Джейн О'Донохью, сообщает Daily Mail.
О'Донохью уже работала с Радукану, когда Эмма выступала в юниорских соревнованиях. Джейн близка к семье спортсменки. В частности, Радукану и О'Донохью вместе смотрели мужской финал Уимблдона 2021 года, в котором Новак Джокович обыграл Маттео Берреттини.
Напомним, в апреле Эмма Радукану прекратила сотрудничество с тренером Торбеном Бельцем. Стороны проработали вместе всего пять месяцев. Бельц был уже третьим тренером спортсменки за последний год. После Уимблдона-2021 на смену Найджелу Сирсу пришёл Эндрю Ричардсон, однако Радукану рассталась с ним, хотя под его руководством выиграла Открытый чемпионат США.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
- 22 июня 2022
-
14:00
-
13:44
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:27
-
13:19
-
13:05
-
13:02
-
12:27
-
11:15
-
10:30
-
10:19
-
10:09
-
09:03
-
08:39
-
08:26
-
08:19
-
07:57
-
07:33
-
07:28
-
01:55
- 21 июня 2022
-
23:56
-
23:00
-
22:39
-
22:05
-
21:55
-
20:50
-
19:10
-
18:07
-
17:56
-
16:55
-
16:05
-
16:01
-
15:58