Андрей Рублёв сыграет на турнире в Вашингтоне
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв объявил, что выступит на турнире ATP в Вашингтоне (США). Турнир пройдёт с 30 июля по 7 августа.
«В этом году еду в Вашингтон! Скоро увидимся», — написал Рублёв в своих социальных сетях.
Напомним, на Открытом чемпионате Франции Андрей Рублёв добрался до четвертьфинала, где в упорной борьбе проиграл чемпиону US Open – 2014, хорвату Марину Чиличу со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10). «Ролан Гаррос» проходил с 22 мая по 6 июня. На Уимблдоне, который пройдёт с 27 июня по 10 июля, Рублёв не сможет сыграть, так как российские и белорусские теннисисты отстранены от турнира решением организаторов.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
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