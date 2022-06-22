Андрей Рублёв сыграет на турнире в Вашингтоне

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв объявил, что выступит на турнире ATP в Вашингтоне (США). Турнир пройдёт с 30 июля по 7 августа.

«В этом году еду в Вашингтон! Скоро увидимся», — написал Рублёв в своих социальных сетях.

Напомним, на Открытом чемпионате Франции Андрей Рублёв добрался до четвертьфинала, где в упорной борьбе проиграл чемпиону US Open – 2014, хорвату Марину Чиличу со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10). «Ролан Гаррос» проходил с 22 мая по 6 июня. На Уимблдоне, который пройдёт с 27 июня по 10 июля, Рублёв не сможет сыграть, так как российские и белорусские теннисисты отстранены от турнира решением организаторов.

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