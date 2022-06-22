Бублик в двух сетах обыграл Миллмана и вышел в третий круг турнира в Истбурне

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг травяного турнира в Истбурне (Англия). Во втором матче на турнире ATP-250 он обыграл австралийца Джона Миллмана.



Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила ровно один час. Бублик, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, сделал 13 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Его соперник, занимающий 86-е место в рейтинге, ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и не смог в трёх попытках реализовать брейк-пойнты.

Следующим соперником Бублика станет американец Тейлор Фритц, сеянный под третьим номером и обыгравший во втором круге Тьяго Монтейро. Ранее Бублик также выиграл у Фрэнсиса Тиафо.