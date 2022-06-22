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Бублик в двух сетах обыграл Миллмана и вышел в третий круг турнира в Истбурне

Бублик в двух сетах обыграл Миллмана и вышел в третий круг турнира в Истбурне
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Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг травяного турнира в Истбурне (Англия). Во втором матче на турнире ATP-250 он обыграл австралийца Джона Миллмана.

Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила ровно один час. Бублик, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, сделал 13 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Его соперник, занимающий 86-е место в рейтинге, ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и не смог в трёх попытках реализовать брейк-пойнты.

Истбурн (м). 2-й круг
22 июня 2022, среда. 18:55 МСК
Александр Бублик
39
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Джон Миллман
86
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман

Следующим соперником Бублика станет американец Тейлор Фритц, сеянный под третьим номером и обыгравший во втором круге Тьяго Монтейро. Ранее Бублик также выиграл у Фрэнсиса Тиафо.

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