Андрееску на отказе Халеп вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в финал травяного турнира в Бад-Хомбурге (Германия). В полуфинале она должна была встретиться с бывшей первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, но та не вышла на матч, снявшись с этих соревнований.
В финале турнира в Бад-Хомбурге Андрееску ждёт встреча с победительницей матча между француженками Ализе Корне и Каролин Гарсией. Этот поединок состоится сегодня, 24 июня.
Напомним, Андрееску в матче 1/4 финала обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:1. Призовой фонд турнира превышает € 200 тыс.
Турнир в Бад-Хомбурге является последним перед стартующим 27 июня Уимблдоном. На Уимблдоне уже завершилась квалификация, также состоялась жеребьёвка обоих турниров.
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