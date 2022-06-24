Андрееску на отказе Халеп вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в финал травяного турнира в Бад-Хомбурге (Германия). В полуфинале она должна была встретиться с бывшей первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, но та не вышла на матч, снявшись с этих соревнований.



В финале турнира в Бад-Хомбурге Андрееску ждёт встреча с победительницей матча между француженками Ализе Корне и Каролин Гарсией. Этот поединок состоится сегодня, 24 июня.



Напомним, Андрееску в матче 1/4 финала обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:1. Призовой фонд турнира превышает € 200 тыс.

Турнир в Бад-Хомбурге является последним перед стартующим 27 июня Уимблдоном. На Уимблдоне уже завершилась квалификация, также состоялась жеребьёвка обоих турниров.