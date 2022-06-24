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Андрееску на отказе Халеп вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге

Андрееску на отказе Халеп вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в финал травяного турнира в Бад-Хомбурге (Германия). В полуфинале она должна была встретиться с бывшей первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, но та не вышла на матч, снявшись с этих соревнований.

В финале турнира в Бад-Хомбурге Андрееску ждёт встреча с победительницей матча между француженками Ализе Корне и Каролин Гарсией. Этот поединок состоится сегодня, 24 июня.

Напомним, Андрееску в матче 1/4 финала обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:1. Призовой фонд турнира превышает € 200 тыс.

Турнир в Бад-Хомбурге является последним перед стартующим 27 июня Уимблдоном. На Уимблдоне уже завершилась квалификация, также состоялась жеребьёвка обоих турниров.

Бад-Хомбург. 1/2 финала
24 июня 2022, пятница. 13:50 МСК
Бьянка Андрееску
64
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Симона Халеп
19
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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