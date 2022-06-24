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Квитова обыграла Хаддад-Майю и вышла в финал турнира в Истбурне

Квитова обыграла Хаддад-Майю и вышла в финал турнира в Истбурне
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Чешская теннисистка Петра Квитова стала финалисткой травяного турнира в Истбурне (Англия). В полуфинале турнира WTA-500 она обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. 29-я ракетка мира Хаддад-Майя выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. 31-я ракетка мира Квитова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести.

Соперницей Квитовой по финалу турнира будет победительница матча Елена Остапенко (Латвия) — Камила Джорджи (Италия). Призовой фонд соревнований составляет более $ 750 тыс. Это один из двух последних турниров перед стартом Уимблдона наряду с соревнованиями в Бад-Хомбурге.

Истбурн (ж). 1/2 финала
24 июня 2022, пятница. 13:10 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
29
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4  
7 7 		6  
         
Петра Квитова
31
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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