Квитова обыграла Хаддад-Майю и вышла в финал турнира в Истбурне

Чешская теннисистка Петра Квитова стала финалисткой травяного турнира в Истбурне (Англия). В полуфинале турнира WTA-500 она обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. 29-я ракетка мира Хаддад-Майя выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. 31-я ракетка мира Квитова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести.



Соперницей Квитовой по финалу турнира будет победительница матча Елена Остапенко (Латвия) — Камила Джорджи (Италия). Призовой фонд соревнований составляет более $ 750 тыс. Это один из двух последних турниров перед стартом Уимблдона наряду с соревнованиями в Бад-Хомбурге.