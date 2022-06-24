Циципас в двух сетах обыграл Бонзи и пробился в финал турнира ATP-250 на Мальорке
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Шестая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания).
В полуфинальном матче греческий теннисист обыграл представителя Франции Бенжамена Бонзи со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Циципас выполнил семь эйсов, не допустил ошибок на подаче и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Бонзи три подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного брейка при трёх брейк-пойнтах.
В финале турнира на Мальорке Циципас сыграет с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Антуан Белье (Швейцария).
Призовой фонд турнира в этом году составил € 886 500. Действующий победитель соревнований — россиянин Даниил Медведев.
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