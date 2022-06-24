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Циципас в двух сетах обыграл Бонзи и пробился в финал турнира ATP-250 на Мальорке

Циципас в двух сетах обыграл Бонзи и пробился в финал турнира ATP-250 на Мальорке
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Шестая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания).

В полуфинальном матче греческий теннисист обыграл представителя Франции Бенжамена Бонзи со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Циципас выполнил семь эйсов, не допустил ошибок на подаче и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Бонзи три подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного брейка при трёх брейк-пойнтах.

В финале турнира на Мальорке Циципас сыграет с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Антуан Белье (Швейцария).

Призовой фонд турнира в этом году составил € 886 500. Действующий победитель соревнований — россиянин Даниил Медведев.

Мальорка. 1/2 финала
24 июня 2022, пятница. 16:10 МСК
Бенжамен Бонзи
56
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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