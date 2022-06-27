Онс Жабер разгромила девушку канадца Дениса Шаповалова в первом круге Уимблдона

Вторая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер одержала победу в первом круге Уимблдона. Её соперницей была шведская теннисистка Мирьям Бьёрклунд, девушка канадского теннисиста Дениса Шаповалова. Жабер разгромила Бьёрклунд со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

На счету Жабер два эйса и ни одной двойной ошибки. Она использовала четыре брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 57%). У Бьёрклунд ни одной подачи навылет и три двойные ошибки на подаче. Она не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге Уимблдонского турнира Онс Жабер сыграет либо с канадкой Ребеккой Марино, либо с полькой Катажиной Кавой. Турнир завершится 10 июля.