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Онс Жабер разгромила девушку канадца Дениса Шаповалова в первом круге Уимблдона

Онс Жабер разгромила девушку канадца Дениса Шаповалова в первом круге Уимблдона
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Вторая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер одержала победу в первом круге Уимблдона. Её соперницей была шведская теннисистка Мирьям Бьёрклунд, девушка канадского теннисиста Дениса Шаповалова. Жабер разгромила Бьёрклунд со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

На счету Жабер два эйса и ни одной двойной ошибки. Она использовала четыре брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 57%). У Бьёрклунд ни одной подачи навылет и три двойные ошибки на подаче. Она не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге Уимблдонского турнира Онс Жабер сыграет либо с канадкой Ребеккой Марино, либо с полькой Катажиной Кавой. Турнир завершится 10 июля.

Турнирная сетка
Уимблдон (ж). 1-й круг
27 июня 2022, понедельник. 15:10 МСК
Мирьям Бьёрклунд
125
Швеция
Мирьям Бьёрклунд
М. Бьёрклунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии
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