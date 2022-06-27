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Хаддад-Майя, выигравшая два турнира в 2022 году, не смогла выйти во второй круг Уимблдона

Хаддад-Майя, выигравшая два турнира в 2022 году, не смогла выйти во второй круг Уимблдона
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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя завершила выступление на Уимблдоне. Она уступила в матче первого круга Кае Юван из Словении. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. 28-я ракетка мира Хаддад-Майя выполнила три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт. Её соперница, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Юван станет победительница матча Мэддисон Инглис (Австралия) — Далма Галфи (Венгрия).

Напомним, российские теннисистки не допущены на Уимблдон из-за украинских событий. Также на турнир не пустили представительниц Беларуси.

Уимблдон (ж). 1-й круг
27 июня 2022, понедельник. 19:15 МСК
Кая Юван
62
Словения
Кая Юван
К. Юван
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 2
         
Беатрис Хаддад-Майя
28
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Комментарии
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