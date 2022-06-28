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Мария Саккари победила 571-ю ракетку мира в первом круге Уимблдона

Мария Саккари победила 571-ю ракетку мира в первом круге Уимблдона
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Пятая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу в матче первого раунда Уимблдона, в котором её соперницей была Зои Хивз (Новая Зеландия), занимающая 571-е место в рейтинге WTA. Саккари выиграла матч со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Саккари выполнила четыре эйса и допустила две двойные ошибки. Она реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 (процент реализации составил 46%). Что касается Хивз, то у неё семь подач навылет, четыре ошибки на подаче и два использованных брейк-пойнта из четырёх (50%).

Во втором круге Мария Саккари встретится с победительницей матча Дарья Савилл (Австралия) — Виктория Томова (Болгария).

Турнирная сетка
Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2022, вторник. 13:05 МСК
Мария Саккари
5
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Зои Хивз
571
Австралия
Зои Хивз
З. Хивз

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