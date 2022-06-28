Мария Саккари победила 571-ю ракетку мира в первом круге Уимблдона

Пятая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу в матче первого раунда Уимблдона, в котором её соперницей была Зои Хивз (Новая Зеландия), занимающая 571-е место в рейтинге WTA. Саккари выиграла матч со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Саккари выполнила четыре эйса и допустила две двойные ошибки. Она реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 (процент реализации составил 46%). Что касается Хивз, то у неё семь подач навылет, четыре ошибки на подаче и два использованных брейк-пойнта из четырёх (50%).

Во втором круге Мария Саккари встретится с победительницей матча Дарья Савилл (Австралия) — Виктория Томова (Болгария).

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