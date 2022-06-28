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Ига Свёнтек разгромила 252-ю ракетку мира в первом круге Уимблдона

Ига Свёнтек разгромила 252-ю ракетку мира в первом круге Уимблдона
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу в стартовом матче на Уимблдонском турнире. Её соперницей была представительница Хорватии Яна Фетт, занимающая 252-е место в мировой классификации. Свёнтек победила Фетт со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Свёнтек ни разу не подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Она реализовала шесть брейк-пойнтов из 10 (60%). На счету Фетт два эйса, 12 ошибок на подаче и два использованных брейк-пойнта из восьми (25%).

Во втором круге Ига Свёнтек сразится с Лесли Керкхове из Нидерландов, которая в своём матче первого круга переиграла британку Сонай Картал со счётом 6:4, 3:6, 6:1.

Турнирная сетка
Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2022, вторник. 15:40 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		3  
         
Яна Фетт
252
Хорватия
Яна Фетт
Я. Фетт

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