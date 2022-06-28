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Симона Халеп разгромила Каролину Мухову в первом круге Уимблдона-2022

Симона Халеп разгромила Каролину Мухову в первом круге Уимблдона-2022
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп успешно стартовала на Уимблдоне-2022.

В матче первого круга Халеп (16) обыграла прошлогоднюю четвертьфиналистку, чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 6 минут. Халеп ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Муховой два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Халеп сразится с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс.

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2022, вторник. 18:00 МСК
Каролина Мухова
81
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Симона Халеп
18
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Комментарии
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