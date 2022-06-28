Симона Халеп разгромила Каролину Мухову в первом круге Уимблдона-2022
Поделиться
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп успешно стартовала на Уимблдоне-2022.
В матче первого круга Халеп (16) обыграла прошлогоднюю четвертьфиналистку, чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 6 минут. Халеп ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Муховой два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем раунде Халеп сразится с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс.
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
Комментарии
- 28 июня 2022
-
19:05
-
18:53
-
18:39
-
18:23
-
18:13
-
17:51
-
17:44
-
17:24
-
17:10
-
17:04
-
16:54
-
16:31
-
16:00
-
15:58
-
15:38
-
15:17
-
14:23
-
14:02
-
13:30
-
13:26
-
13:14
-
13:00
-
12:48
-
12:05
-
11:48
-
11:29
-
11:16
-
11:00
-
10:54
-
10:30
-
10:16
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:27
Партнерский контент