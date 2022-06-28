Максим Кресси неожиданно обыграл 9-ю ракетку мира Оже-Альяссима на старте Уимблдона
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Девятая ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим неожиданно не сумел пробиться во второй круг Уимблдона-2022.
На старте соревнований Оже-Альяссим (6) проиграл американцу Максиму Кресси (45-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (9:11), 6:7 (5:7). Встреча продлилась 4 часа 14 минут. Оже-Альяссим 28 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и не сумел реализовать один заработанный брейк-пойнт. На счету Кресси 18 эйсов, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Отметим, что Оже-Альяссим – прошлогодний четвертьфиналист Уимблдона, в полуфинал подопечного Тони Надаля не пустил будущий финалист Маттео Берреттини.
Соперником Кресси во втором круге Уимблдона станет соотечественник Джек Сок (Q).
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