Шестая ракетка мира Каспер Рууд завершил выступление на Уимблдоне-2022 во 2-м круге

Шестая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд не сумел пробиться в третий круг Уимблдона-2022.
Во втором круге третий сеяный Рууд уступил представителю Франции Уго Умберу (112-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 39 минут. Рууд шесть раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Умбера 10 эйсов, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.
В третьем раунде Умбер сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.
- 29 июня 2022
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