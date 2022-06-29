Гарбинье Мугуруса потерпела поражение на старте Уимблдона, отдав 2-й сет со счётом 0:6
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Победительница двух турниров «Большого шлема», испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса потерпела громкое поражение на старте Уимблдона-2022.
В стартовом матче Мугуруса (9) проиграла 88-й ракетке мира, бельгийке Гретье Миннен со счётом 4:6, 0:6. Отметим, что второй сет поединка был перенесён организаторами на сегодняшний день. Он продлился 19 минут.
Общая продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Мугуруса один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Миннен один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
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