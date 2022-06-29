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Расписание четвёртого игрового дня Уимблдона-2022. Турнирные сетки соревнований

Расписание четвёртого игрового дня Уимблдона-2022. Турнирные сетки соревнований
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Организаторы Уимблдона-2022 опубликовали расписание турнира на 30 июня, четвёртый игровой день. Он начнётся в 13:00 мск.

Центральные встречи на Уимблдоне-2022 30 июня:

Кэйти Бултер (Великобритания, WC) – Каролина Плишкова (Чехия, 6) – начало в 15:30 мск – центральный корт.
Ричардас Беранкис (Литва) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – второй запуск – центральный корт.
Кори Гауфф (США, 11) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния) – третий запуск – центральный корт.
Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция, 4) – начало в 15:00 мск – корт №1.
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Лесли Керкхове (Нидерланды, LL) – второй запуск – корт №1.
Алекса де Минор (Австралия, 19) – Джек Дрэйпер (Великобритания) – третий запуск – корт №1.
Филип Краинович (Сербия, 26) – Ник Кирьос (Австралия) – второй запуск – корт №2.
Максим Кресси (США) – Джек Сок (США, Q) – третий запуск – корт №14.
Бьянка Андрееску (Канада) – Елена Рыбакина (Казахстан, 17) – второй запуск – корт №12.
Денис Шаповалов (Канада, 13) – Брэндон Накашима (США) – третий запуск – корт №12.

Полностью расписание матчей доступно здесь.

Напомним, Уимблдон-2022 отстранил от участия в соревнованиях российских и белорусских теннисистов. ATP и WTA, в свою очередь, лишили турнир рейтинговых очков.

Турнирные сетки Уимблдона-2022
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