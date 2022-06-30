WTA объявила о двух дополнительных турнирах

На официальном сайте WTA появилась информация о том, что календарь тура подвергся обновлению. Добавлены два дополнительных турнира категории WTA-250.
1 августа — Citi Open в Вашингтоне (США).
12 сентября — Chennai Open в Ченнаи (Индия).
Помимо этого, сообщается, что стоит ожидать нового обновления. В него будет включено точное место проведения итогового турнира WTA, который проходит в конце октября.
Действующей победительницей итогового турнира WTA является испанка Гарбинье Мугуруса, которая обыграла в финале эстонку Анетт Контавейт – 6:3, 7:5. Турнир проходил в Гвадалахаре (Мексика). Чаще всего ареной для итогового турнира WTA выступал город Нью-Йорк и его спортивный комплекс «Мэдисон Сквер Гарден», но с 2006 года турнир проходит за пределами США.
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