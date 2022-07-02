20-летний Брэндон Накашима впервые пробился в 1/8 финала турнира «Большого шлема»

20-летний американский теннисист Брэндон Накашима пробился в 1/8 финала Уимблдона-2022.
В матче третьего круга Накашима одержал убедительную победу над представителем Колумбии Даниэлем-Элаи Галаном в трёх сетах — 6:4, 6:4, 6:1.
За 1 час 50 минут Накашима выполнил шесть эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из 16. На счету Галана восемь подач навылет, пять двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.
Напомним, на Открытом чемпионате Франции 2022 года Брэндон Накашима впервые дошёл до третьего круга турнира «Большого шлема», где проиграл третьему сеяному Александру Звереву. На Уимблдоне-2022 американский теннисист впервые в карьере сыграет в 1/8 финала. Его соперником станет победитель пары Ник Кирьос (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция).
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