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20-летний Брэндон Накашима впервые пробился в 1/8 финала турнира «Большого шлема»

20-летний Брэндон Накашима впервые пробился в 1/8 финала турнира «Большого шлема»
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20-летний американский теннисист Брэндон Накашима пробился в 1/8 финала Уимблдона-2022.

В матче третьего круга Накашима одержал убедительную победу над представителем Колумбии Даниэлем-Элаи Галаном в трёх сетах — 6:4, 6:4, 6:1.

За 1 час 50 минут Накашима выполнил шесть эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из 16. На счету Галана восемь подач навылет, пять двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.

Напомним, на Открытом чемпионате Франции 2022 года Брэндон Накашима впервые дошёл до третьего круга турнира «Большого шлема», где проиграл третьему сеяному Александру Звереву. На Уимблдоне-2022 американский теннисист впервые в карьере сыграет в 1/8 финала. Его соперником станет победитель пары Ник Кирьос (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция).

Уимблдон (м). 3-й круг
02 июля 2022, суббота. 15:30 МСК
Брэндон Накашима
56
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
4 		4 1    
             
Даниэль-Элаи Галан
109
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан
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