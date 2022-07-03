В. Уильямс и Д. Маррей покинули Уимблдон, проиграв чемпионский тай-брейк со счётом 16:18
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 42-летняя Винус Уильямс и бывшая первая ракетка мира в парном разряде, британец Джейми Маррей не сумели пробиться в четвертьфинал Уимблдона-2022 в миксте.
В матче второго круга Уильямс и Маррей (WC) проиграли британцам Алисии Барнетт и Джонни О'Мара (WC) со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (16:18). Встреча продлилась 2 часа 14 минут. Винус и Джейми пять раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи. На счету их соперников один эйс, 14 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Отметим, что Винус выигрывала Уимблдон в парном разряде шесть раз, в одиночном — пять.
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