Расписание игрового дня Уимблдона-2022 на 4 июля

Сегодня, 4 июля, на Уимблдоне состоятся оставшиеся матчи четвёртого круга в мужском и в женском одиночном разрядах. Предлагаем вашему вниманию расписание встреч.

Мужской одиночный разряд. 1/8 финала (время — мск, не ранее)

13:00 — Кристьян Гарин (Чили) — Алекс де Минор (Австралия)

15:30 — Брэндон Накашима (США) — Ник Кирьос (Австралия)

16:30 — Джейсон Каблер (Австралия) — Тейлор Фритц (США)

19:00 — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Рафаэль Надаль (Испания)

Женский одиночный разряд. 1/8 финала (время — мск, не ранее)

15:00 — Ализе Корне (Франция) — Айла Томлянович (Австралия)

15:00 — Елена Рыбакина (Казахстан) — Петра Мартич (Хорватия)

17:30 — Паула Бадоса (Испания) — Симона Халеп (Румыния)

18:30 — Аманда Анисимова (США) — Армони Тан (Франция)

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022: