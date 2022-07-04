Расписание игрового дня Уимблдона-2022 на 4 июля

Сегодня, 4 июля, на Уимблдоне состоятся оставшиеся матчи четвёртого круга в мужском и в женском одиночном разрядах. Предлагаем вашему вниманию расписание встреч.
Мужской одиночный разряд. 1/8 финала (время — мск, не ранее)
13:00 — Кристьян Гарин (Чили) — Алекс де Минор (Австралия)
15:30 — Брэндон Накашима (США) — Ник Кирьос (Австралия)
16:30 — Джейсон Каблер (Австралия) — Тейлор Фритц (США)
19:00 — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Рафаэль Надаль (Испания)
Женский одиночный разряд. 1/8 финала (время — мск, не ранее)
15:00 — Ализе Корне (Франция) — Айла Томлянович (Австралия)
15:00 — Елена Рыбакина (Казахстан) — Петра Мартич (Хорватия)
17:30 — Паула Бадоса (Испания) — Симона Халеп (Румыния)
18:30 — Аманда Анисимова (США) — Армони Тан (Франция)
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022:
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