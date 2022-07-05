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Чемпионка Уимблдона Марион Бартоли объяснила, зачем теннису нужен Ник Кирьос

Чемпионка Уимблдона Марион Бартоли объяснила, зачем теннису нужен Ник Кирьос
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Победительница Уимблдона 2013 года Марион Бартоли рассказала, почему, по её мнению, теннис нуждается в таких игроках, как австралиец Ник Кирьос, который не раз отмечался эпатажными поступками на корте и за его пределами. По словам Бартоли, присутствие таких ярких личностей делает игру интереснее.

«Он либо нравится тебе, либо нет. Он не заставит испытывать какие-то средние эмоции в его отношении.

Нам нужны такие люди в теннисе. Какой-то нарушитель с другим характером. Я не считаю, что хорошо, когда все ведут себя одинаково. Когда он начинает идти против судьи, на вышке, это уже предел. Но он привносит что-то новое и необычное, и это делает игру интереснее», — приводит слова француженки Ubitennis.

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