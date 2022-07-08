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Финалистка Уимблдона Елена Рыбакина ответила на вопрос, чувствует ли она себя русской

Финалистка Уимблдона Елена Рыбакина ответила на вопрос, чувствует ли она себя русской
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23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая вчера, 7 июля, вышла в финал Уимблдона, ответила на вопрос, чувствует ли она себя русской. До 2018 года спортсменка, родившаяся в Москве, представляла Россию; затем она сменила спортивное гражданство на казахстанское.

«А что для вас значить «чувствовать»? Я играю в теннис, наслаждаюсь временем здесь. Я сочувствую игрокам, которые не смогли попасть сюда. Но я просто наслаждаюсь игрой здесь и стараюсь сделать всё возможное.

Я уже давно выступаю за Казахстан и очень рада представлять Казахстан. В меня поверили. Больше нет вопросов о том, что я чувствую. Да, я родилась в России, но представляю Казахстан. Не понимаю, почему мы должны возвращаться к этому», — приводит слова Рыбакиной Tennis 365.

Завтра, 9 июля, Елена Рыбакина сыграет в финале Уимблдона со второй ракеткой мира Онс Жабер (Тунис).

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