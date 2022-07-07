Это наша Лена — уроженка Москвы в финале Уимблдона! Турнирные расклады и сетка

Уроженка Москвы Елена Рыбакина впервые в карьере сыграет в финале Уимблдона. Она выбила из сетки чемпионку двух мэйджоров и экс первую ракетку мира Симону Халеп.

Итоги 11-го дня. 7 июля, четверг

В четвёрку лучших на Уимблдоне у женщин пробились Онс Жабер (3-й номер посева), Татьяна Мария, Елена Рыбакина (17) и Симона Халеп (16). Причём только Халеп имеет опыт выступления в финале «Шлемов». Более того, теннисистка из Румынии выигрывала здесь на Уимблдоне в 2019 году, разгромив в решающем матче саму Серену Уильямс. При этом отметим, что некогда первая ракетка мира Халеп сейчас в рейтинге 18-я и уступает той же Онс Жабер (2).

Программу дня на Центральном корте в четверг открывали немка Татьяна Мария и представительница Туниса Онс Жабер. 34-летняя Татьяна сейчас проводит свои лучшие матчи в карьере. Год назад она вернулась из декрета, родив вторую дочь, и только-только начинает подниматься в рейтинге. Перед самым Уимблдоном Мария чередовала выступления на челленджерах и соревнованиях ITF, не всегда попадая в сетку турниров WTA. Тем неожиданнее оказался её блестящий прорыв на кортах Великобритании. До этого она на турнирах «Большого шлема» лишь раз добиралась до 3-го круга (Уимблдон-2015) и вот теперь разом пробилась на несколько раундов дальше. А вот выход в полуфинал Онс Жабер мало кого удивил. На счету теннисистки из Туниса победы на травяных турнирах в Бирмингеме-2021 и Берлине-2022, а также на WTA-1000 в Мадриде-2022. Теннисистки отлично знают друг друга и даже дружат. Вот что рассказала Онс перед их полуфинальной встречей: «Это будет отличный матч! Она очень хорошо играет на траве, у неё такой потрясающий резаный удар, что она будет бороться до конца. Это будет непростой матч, и я сделаю всё, что в моих силах. Может быть, мы не будем друзьями в течение двух часов или около того. Но потом мы, конечно, снова станем друзьями».

Матч начался с атак Онс Жабер. Она ошеломила соперницу темпом, мощными ударами, и борьба по сути была только на подаче немки. Он спасла первый гейм с трёх брейк-пойнтов, но затем всё же позволила Онс сделать два брейка и повести по партиям – 1:0. Во втором сете Татьяна Мария навязала сопернице борьбу, спасла свою подачу в 3-м гейме с двух брейк-пойнтов, а потом сама сделала брейк – 3:1. Онс ошибалась, торопилась, а у Татьяны проходили глубокие косые удары и укороченные. Этого запаса немке хватило, чтобы сравнять счёт по партиям – 1:1. Третий сет прошёл полностью под диктовку Жабер, она повела быстро 5:0, и Татьяна лишь сумела избежать «баранки». 6:2, 3:6, 6:1 за 1 час 45 минут.

Второй полуфинал был интересен прежде всего тем, что борьбу за выход в решающий матч вела теннисистка, родившаяся в столице страны, игроки которой не были допущены на Уимблдон. Речь идёт о москвичке Елене Рыбакиной, которая с середины 2018 года представляет Казахстан. С тех пор Елена добилась большого прогресса, выиграла два титула – в Бухаресте-2019 и Хобарте-2020, а в январе этого года поднялась на наивысшую пока для себя 12-ю ступеньку в рейтинге WTA.

Со своей более опытной и титулованной соперницей Симоной Халеп до этого Рыбакина играла три раза. В Ухане-2019 румынка снялась посреди матча из-за травмы, а в финале Дубая-2020 и в 3-м круге US Open – 2021 сильнее оказалась Симона. Стоит отметить, что сейчас Халеп откатилась к границе топ-20 рейтинга, но у неё теперь новый тренер – Патрик Муратоглу, который раньше работал с Сереной Уильямс.

В начале полуфинала Симона была явно не в своей тарелке. Она как будто не знала, что ей делать на корте. Ошибки сыпались одна за другой. Порой румынка не успевала за мощными и точными ударами Рыбакиной. Елена довольно быстро повела 3:0, вцепилась и в следующую подачу Халеп, но та отыграла брейк-пойнт и спасла гейм – 3:1. И во всех остальных геймах этой партии на своей подаче румынке пришлось спасаться и отыгрываться с брейк-пойнтов. Партия была потеряна за 38 минут – 3:6, причём это был первый утерянный сет Симоны со 2-го круга Уимблдона-2019. Напомним, тогда румынка стала чемпионкой, в 2020-м турнир не проводился из-за коронавируса, а в 2021-м она пропустила соревнование.

Второй сет сразу же начался с брейка Рыбакиной, однако затем Халеп смогла впервые за матч зацепиться за чужую подачу и сравнять счёт – 2:2. Впрочем, произошло это больше на ошибках Елены. А вот сама Симона затем продолжила допускать неточности, в том числе и двойные ошибки на своей подаче. Рыбакина сделала ещё два брейка и уверенно победила – 6:3, 6:3 за 1 час 17 минут.

В своей победной речи на корте Елена напомнила, что на этом турнире не хватает российских и белорусских теннисисток, которых не допустили до участия, и перечислила их фамилии: Соболенко, Касаткину, Азаренко и всех остальных. Вот так 23-летняя уроженка Москвы Елена Рыбакина уверенно вышла в свой первый финал турнира «Большого шлема» и встретится там с ещё одной дебютанткой этой стадии мэйджоров. Кстати, это уже третий случай, когда москвичка добралась до финала Уимблдона в одиночном разряде. Ранее это были Ольга Морозова (1974) и Вера Звонарёва (2010).

Уимблдон. Женщины. 1/2 финала



Жабер (Тунис, 3) – Мария (Германия) – 6:2, 3:6, 6:1.

Рыбакина (Казахстан, 17) – Халеп (Румыния, 16) – 6:3, 6:3 Жабер (Тунис, 3) – Мария (Германия) – 6:2, 3:6, 6:1.Рыбакина (Казахстан, 17) – Халеп (Румыния, 16) – 6:3, 6:3

Расписание 12-го дня. Интересные матчи пятницы, 8 июля

В пятницу на женском турнире первый раз будет выходной перед субботним финалом, зато мужчины проведут сразу оба полуфинала. Победителю трёх последних Уимблдонов Новаку Джоковичу (1-й номер посева) будет противостоять надежда местных болельщиков Кэмерон Норри (9). Соперники встречались до этого лишь раз – на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2021 Новак разгромил британца – 6:2, 6:1. Отметим, что Норри ранее никогда на турнирах «Большого шлема» дальше 3-го круга не доходил. Что касается Джоковича, то для него это 11-й выход в полуфинал Уимблдона. Напомним, на счету серба шесть титулов и одно поражение в финале. В другом матче сразятся Рафаэль Надаль и Ник Кирьос. У этих теннисистов непростая история взаимоотношений, были там и обидные поражения, и словесные перепалки. Пока Рафа ведёт в этих матчах 6-3, и новая встреча будет 10-й по счёту.

Нельзя не отметить, что четвертьфинал с Тейлором Фритцем испанец провёл, борясь с проблемами с животом. На следующий день оказалось, что разрыв мышц пресса у Надаля составил 7 мм. Но испанец намерен дать бой Кирьосу в пятницу. Посмотрим, что из этого выйдет.

Уимблдон. Мужчины. 1/2 финала



15:30. Джокович (Сербия, 1) – Норри (Великобритания, 9)

17:30. Кирьос (Австралия) – Надаль (Испания, 2) 15:30. Джокович (Сербия, 1) – Норри (Великобритания, 9)17:30. Кирьос (Австралия) – Надаль (Испания, 2)

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».