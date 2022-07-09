Журналист Ротенберг — о победе Рыбакиной: Россия сегодня проиграла, Казахстан выиграл
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Известный журналист Бен Ротенберг отреагировал на победу представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на Уимблдоне. В финале турнира она обыграла теннисистку из Туниса Онс Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
Ранее Рыбакина выступала за Россию. Но несколько лет назад спортсменка сменила гражданство и стала представлять Казахстан.
«Конечно, очень неловко, что после бана россиян москвичка забирает с собой титул победительницы Уимблдона. Но я считаю, что это как раз показатель провала России. Елена Рыбакина покинула российский теннис, потому что её не поддержали и не увидели талант. Россия сегодня проиграла, Казахстан выиграл», — написал Ротенберг у себя в соцсетях.
Напомним, российских и белорусских спортсменов не допустили на Уимблдон.
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