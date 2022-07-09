Уроженка Москвы Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдонского турнира. В финальном матче 17-я сеяная Рыбакина одержала волевую победу над второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Жабер выполнила четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Онс Жабер – Елена Рыбакина в финале Уимблдона-2022.
Отметим, что для обеих теннисисток это был первый в карьере финал турнира «Большого шлема».
В прошлом году Уимблдон выиграла завершившая карьеру австралийка Эшли Барти. Чемпионка текущего розыгрыша за победу получит £ 2 млн и ноль рейтинговых очков, так как WTA лишила турнир очков из-за отстранения россиян и белорусов.
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