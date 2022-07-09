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Уроженка Москвы Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон

Уроженка Москвы Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдонского турнира. В финальном матче 17-я сеяная Рыбакина одержала волевую победу над второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Жабер выполнила четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Онс Жабер – Елена Рыбакина в финале Уимблдона-2022.

Отметим, что для обеих теннисисток это был первый в карьере финал турнира «Большого шлема».

В прошлом году Уимблдон выиграла завершившая карьеру австралийка Эшли Барти. Чемпионка текущего розыгрыша за победу получит £ 2 млн и ноль рейтинговых очков, так как WTA лишила турнир очков из-за отстранения россиян и белорусов.

Уимблдон (ж). Финал
09 июля 2022, суббота. 16:10 МСК
Елена Рыбакина
23
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 2
         
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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