Рыбакина отреагировала на слова, что в России могут политизировать её победу на Уимблдоне
Поделиться
Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на предположение журналистов, что Россия может политизировать её победу на турнире «Большого шлема».
«Как я уже говорила в предыдущих интервью, я играю за Казахстан очень давно. Я представляла эту страну на крупнейших турнирах, на Олимпийских играх, что было моей мечтой.
Я не знаю, как это преподнесут. Имею в виду, всегда будут какие-то новости, но я ничего с этим поделать не могу. Со своей стороны только могу сказать, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где родиться. Люди верили в меня. Казахстан так меня поддержал. Даже сегодня было столько слов поддержки. Я видела флаги», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
Комментарии
- 10 июля 2022
-
15:02
-
14:33
-
14:23
-
14:08
-
13:51
-
13:25
-
13:12
-
12:55
-
12:41
-
12:25
-
12:14
-
11:12
-
10:56
-
10:45
-
10:31
-
10:22
-
09:51
-
09:35
-
07:27
-
04:31
-
03:24
-
00:07
- 9 июля 2022
-
23:44
-
23:08
-
22:23
-
22:00
-
21:45
-
21:06
-
20:45
-
20:28
-
19:51
-
19:44
-
19:40
-
19:17
-
19:08
Партнерский контент