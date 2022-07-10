Рыбакина отреагировала на слова, что в России могут политизировать её победу на Уимблдоне

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на предположение журналистов, что Россия может политизировать её победу на турнире «Большого шлема».

«Как я уже говорила в предыдущих интервью, я играю за Казахстан очень давно. Я представляла эту страну на крупнейших турнирах, на Олимпийских играх, что было моей мечтой.

Я не знаю, как это преподнесут. Имею в виду, всегда будут какие-то новости, но я ничего с этим поделать не могу. Со своей стороны только могу сказать, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где родиться. Люди верили в меня. Казахстан так меня поддержал. Даже сегодня было столько слов поддержки. Я видела флаги», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.