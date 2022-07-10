Кирьос обратился к Джоковичу после финала Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал результат финала Уимблдона. В финале турнира он уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7. После матча австралийский теннисист поздравил соперника.
«Джокович — немножко бог. Я вообще хорошо играл, но… вы сами видели. В первую очередь поздравляю Новака и его команду. Я уже сам не знаю, сколько раз ты побеждал на этом турнире.
Спасибо судьям и болбоям. У нас бывают непростые отношения, но спасибо вам, что вы готовы меня терпеть. И спасибо болельщикам. Эти две недели были потрясающими», — сказал Кирьос после матча.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Ник Кирьос в финале Уимблдона-2022.
Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Кирьос и Джокович не получат рейтинговые очки за выход в финал или победу.
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