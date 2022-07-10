Джокович обыграл Кирьоса и стал победителем Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдона. В финале он обыграл австралийца Ника Кирьоса. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты.
Третья ракетка мира Джокович выполнил 15 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Его соперник 30 раз подал навылет, сделал семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Ник Кирьос в финале Уимблдона-2022.
Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Кирьос и Джокович не получат рейтинговые очки за выход в финал или победу.
Ранее чемпионкой Уимблдона-2022 стала 23-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина, в финале обыгравшая Онс Жабер из Туниса.
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