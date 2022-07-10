Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович обыграл Кирьоса и стал победителем Уимблдона

Джокович обыграл Кирьоса и стал победителем Уимблдона
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдона. В финале он обыграл австралийца Ника Кирьоса. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты.

Третья ракетка мира Джокович выполнил 15 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Его соперник 30 раз подал навылет, сделал семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Ник Кирьос в финале Уимблдона-2022.

Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Кирьос и Джокович не получат рейтинговые очки за выход в финал или победу.

Ранее чемпионкой Уимблдона-2022 стала 23-летняя уроженка Москвы, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина, в финале обыгравшая Онс Жабер из Туниса.

Уимблдон (м). Финал
10 июля 2022, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 7 7  
6 		3 4 6 3  
             
Ник Кирьос
40
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Семикратный! Джоковича в финале Уимблдона не остановили даже крики Кирьоса Семикратный! Джоковича в финале Уимблдона не остановили даже крики Кирьоса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022