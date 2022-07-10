Карацев отреагировал на подозрения в том, что он участвовал в договорных матчах

Российский теннисист Аслан Карацев заявил, что ничего не слышал о расследовании немецких журналистов. Ранее немецкий журналист Янник Шнейдер сообщил, что он вместе с коллегой Маркусом Хармом провёл расследование, в ходе которого установил схему проведения договорных матчей. По словам Шнейдера, во главе схемы стоял белорусский тренер Егор Яцюк. Также в ней якобы участвовали Карацев и грузинский теннисист Николоз Басилашвили.



«Я об этом ничего не слышал. Не знаю, о чём вы говорите», – цитирует Карацева Metaratings.



Утверждается, что Яцюк предлагал деньги теннисистам за обеспечение нужного результата. Авторы расследования ссылаются на данные ITF.



Отмечается, что Карацев мог сыграть договорной матч на турнире в Штутгарте (Германия) в 2022 году. Россиянина допрашивали французские полицейские во время «Ролан Гаррос». Но информации о результатах допросов пока нет.

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