Карацев отреагировал на подозрения в том, что он участвовал в договорных матчах

Российский теннисист Аслан Карацев заявил, что ничего не слышал о расследовании немецких журналистов. Ранее немецкий журналист Янник Шнейдер сообщил, что он вместе с коллегой Маркусом Хармом провёл расследование, в ходе которого установил схему проведения договорных матчей. По словам Шнейдера, во главе схемы стоял белорусский тренер Егор Яцюк. Также в ней якобы участвовали Карацев и грузинский теннисист Николоз Басилашвили.
«Я об этом ничего не слышал. Не знаю, о чём вы говорите», – цитирует Карацева Metaratings.
Утверждается, что Яцюк предлагал деньги теннисистам за обеспечение нужного результата. Авторы расследования ссылаются на данные ITF.
Отмечается, что Карацев мог сыграть договорной матч на турнире в Штутгарте (Германия) в 2022 году. Россиянина допрашивали французские полицейские во время «Ролан Гаррос». Но информации о результатах допросов пока нет.
- 10 июля 2022
-
21:58
-
21:37
-
21:14
-
21:05
-
20:52
-
20:21
-
20:09
-
20:04
-
19:58
-
19:51
-
19:47
-
19:47
-
19:44
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:13
-
18:39
-
18:14
-
18:03
-
17:24
-
17:09
-
16:57
-
16:41
-
16:17
-
15:35
-
15:02
-
14:33
-
14:23
-
14:08
-
13:51
-
13:25
-
13:12
-
12:55