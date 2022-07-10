Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карацев отреагировал на подозрения в том, что он участвовал в договорных матчах

Карацев отреагировал на подозрения в том, что он участвовал в договорных матчах
Комментарии

Российский теннисист Аслан Карацев заявил, что ничего не слышал о расследовании немецких журналистов. Ранее немецкий журналист Янник Шнейдер сообщил, что он вместе с коллегой Маркусом Хармом провёл расследование, в ходе которого установил схему проведения договорных матчей. По словам Шнейдера, во главе схемы стоял белорусский тренер Егор Яцюк. Также в ней якобы участвовали Карацев и грузинский теннисист Николоз Басилашвили.

«Я об этом ничего не слышал. Не знаю, о чём вы говорите», – цитирует Карацева Metaratings.

Утверждается, что Яцюк предлагал деньги теннисистам за обеспечение нужного результата. Авторы расследования ссылаются на данные ITF.

Отмечается, что Карацев мог сыграть договорной матч на турнире в Штутгарте (Германия) в 2022 году. Россиянина допрашивали французские полицейские во время «Ролан Гаррос». Но информации о результатах допросов пока нет.

Новость по теме
Немецкие журналисты выпустили расследование о договорняках. Карацев — среди подозреваемых
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022