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Скандал с договорняками в теннисе: россиянина Карацева, грузина Басилашвили, их тренера Яцюка подозревают в сдаче матчей

Российского теннисиста Аслана Карацева подозревают в договорняках. Что происходит?
Пётр Дубровский
Скандал с договорняками в теннисе
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Немецкие журналисты провели расследование, в центре которого Карацев, Басилашвили и их бывший тренер Яцюк.

По информации журналистов немецкого телеканала ZDF, теннисисты топ-50 Аслан Карацев из России, Николоз Басилашвили из Грузии, а также их бывший тренер Егор Яцюк из Беларуси подозреваются к причастности к участию в договорных матчах. В воскресенье, во время мужского финала Уимблдона между Джоковичем и Кирьосом, известный немецкий спортивный журналист Янник Шнайдер выложил в своих соцсетях детали расследования.

Позже на самом канале появился семиминутный видеоролик о договорных матчах в теннисе. По данным немецких журналистов, тренер Яцюк, который работал и путешествовал по турнирам в прошлом и с Басилашвили, и с Карацевым, как минимум дважды предлагал игрокам деньги за договорные матчи. И якобы это следует из документов секретного расследования ITF (Международной теннисной федерации).

У ZDF есть данные о пяти матчах с необычно высокими колебаниями букмекерских ставок, в которых якобы замешан Карацев. При этом в самом материале говорится лишь о трёх примерах подозрительных матчей. Два из них приходятся на период сотрудничества с Яцюком (с 2018 по 2021 год) – парные поединки в Финляндии-2019 и Казахстане-2020. А также, по данным ZDF, Карацев якобы мог участвовать в договорняке на турнире ATP в Штутгарте-2022.

Как сообщают немецкие журналисты, Яцюк и Карацев находились под подозрением правоохранительных органов Франции во время «Ролан Гаррос» — 2020 и даже были опрошены. При этом представители ITIA (The International Tennis Integrity Agency) – агентства, расследующего коррупцию в теннисе, ничего не стали комментировать немецким журналистам, когда их спросили о подозрениях в отношении Карацева и Яцюка. По утверждению Шнайдера, москвичка Софья Дмитриева, не так давно дисквалифицированная пожизненно за участие в договорных матчах, какое-то время встречалась с Карацевым. По словам Шнайдера, Аслан поначалу дал интервью их изданию, но затем отказался от своих слов и попросил их не публиковать.

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По словам ZDF, на рассмотрении ITIA находится также и дело Николоза Басилашвили. Под подозрением оказался его поединок первого круга в парном разряде Уимблдона-2021 вместе с Раду Алботом из Молдавии. Сомнения людей, близких к букмекерским конторам, вызвала ставка до $ 0,5 млн на поражение этого дуэта. Отметим, что Николоз и Раду взяли первый сет, но затем уступили в трёх.

Уимблдон — парный разряд (м). 1-й круг
01 июля 2021, четверг. 18:25 МСК
Раду Албот
Молдавия
Раду Албот
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Р. Албот Н. Басилашвили
Окончен
1 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		2 2    
3 		6 6    
             
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
Стефано Травалья
Италия
Стефано Травалья
М. Фучович С. Травалья

Издание приводит слова действующего восточноевропейского тренера, который не захотел, чтобы его имя упоминалось в материале. Он заявил: «Яцюк много лет работает с теннисистами – выходцами из России и восточной Европы. Он ищет молодых игроков, у которых есть проблемы с финансами и менталитетом». По словам этого «восточноевропейского тренера», Яцюк якобы склонял молодых игроков к договорнякам.

Аслан Карацев

Аслан Карацев

Фото: Getty Images

Сам Аслан Карацев на просьбу прокомментировать расследование немецких журналистов ответил изданию Metaratings.ru следующее: «Я об этом ничего не слышал. Не знаю, о чём вы говорите». Отец теннисиста Казбек Карацев в интервью «Матч ТВ» заявил: «Этого просто не может быть, поэтому даже рассказать нечего. Разговора с Асланом у меня не было, потому что во время турниров я ему не звоню. Да и спрашивать даже не хочу, потому что это неправда. Разговора с Шамилем Анвяровичем (Тарпищевым, главой Федерации тенниса России) тоже не было, потому что мы решили не придавать значения этой истории».

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков так отозвался об этой истории в беседе с журналистами «RT на русском»: «Когда в адрес спортсмена звучат столь серьёзные обвинения, они должны быть подкреплены весомыми доказательствами, фундаментальными и бескомпромиссными. Всё-таки информацию объявили на весь мир. Поэтому об этом следует говорить очень осторожно. Раз говорите, значит, предъявите данные о вине Карацева. И уж точно делать это должны уполномоченные люди, занимающиеся данным вопросом». Своё слово об этой ситуации сказал и президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «РИА Новости»: «У нас нет официальных обвинений в чём-либо. Если бы они были, мы бы уже разбирались. А так ничего нет на Аслана. Бумаг никаких нет, так что мусолить это просто бессмысленно».

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