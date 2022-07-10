Крейчикова и Синякова выиграли Уимблдон в парном разряде
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Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова стали победительницами Уимблдона в парном разряде. В финале они в двух сетах обыграли бельгийку Элисе Мертенс и китаянку Чжан Шуай.
Матч завершился со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила всего 1 час 8 минут.
Крейчикова и Синякова были посеяны на турнире под вторым номером, а Мертенс и Шуай — под первым.
Победительницы один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти. Их соперницы ни разу не подали навылет, трижды ошиблись на подаче и реализовали один брейк-пойнт из двух.
Уимблдон. Женщины. Парный разряд
Элисе Мертенс (Бельгия) / Чжан Шуай (Китай) — Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) — 2:6, 4:6.
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