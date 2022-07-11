Елена Рыбакина не смогла подняться в рейтинге WTA, несмотря на то что выиграла Уимблдон

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая вчера, 10 июля, выиграла Уимблдон, не смогла подняться в списке и осталась 23-й. Произошло это из-за того, что на Уимблдоне 2022 года рейтинговых очков не начислялось по причине отстранения россиян и белорусов.

Онс Жабер, которая проиграла Рыбакиной в финале, опустилась на три места и стала пятой. Возглавляет рейтинг, как и прежде, полька Ига Свёнтек.

Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 12-е место, Вероника Кудерметова — на 19-е, Екатерина Александрова — на 29-е.

Рейтинг WTA. 11 июля

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8336 очков.

2 (3). Анетт Контавейт (Эстония)— 4326.

3 (5). Мария Саккари (Греция) — 4190.

4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4030.

5 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4010.

6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 3267.

7 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3131.

8 (9). Джессика Пегула (США) — 3087.

9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2886.

10 (11). Эмма Радукану (Британия) — 2717…

12 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2635…

19 (21). Вероника Кудерметова (Россия) — 2090…

23 (23). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1805…

29 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 1691…

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: