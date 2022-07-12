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Тарпищев ответил Рыбакиной, заявившей, что не считает себя продуктом российской школы

Тарпищев ответил Рыбакиной, заявившей, что не считает себя продуктом российской школы
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной, которая не считает себя продуктом российской школы.

«Рыбакина сказала, что не считает себя продуктом российской школы? Естественно, а что она может ещё сказать? Вопрос ответный: она тренировалась у нас 11 лет, чей тогда продукт? Пусть скажет, что нигде не тренировалась и стала чемпионкой. А Куликовская её не тренировала? Смешно. Поймите, каждый защищает ту сторону, где находится. Я бы вообще ничего не отвечал. Это бессмысленно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Рыбакина родилась в Москве и долгое время тренировалась в России, однако затем сменила гражданство и стала выступать за сборную Казахстана.

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