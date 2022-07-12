Тарпищев ответил Рыбакиной, заявившей, что не считает себя продуктом российской школы

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной, которая не считает себя продуктом российской школы.
«Рыбакина сказала, что не считает себя продуктом российской школы? Естественно, а что она может ещё сказать? Вопрос ответный: она тренировалась у нас 11 лет, чей тогда продукт? Пусть скажет, что нигде не тренировалась и стала чемпионкой. А Куликовская её не тренировала? Смешно. Поймите, каждый защищает ту сторону, где находится. Я бы вообще ничего не отвечал. Это бессмысленно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Рыбакина родилась в Москве и долгое время тренировалась в России, однако затем сменила гражданство и стала выступать за сборную Казахстана.
- 12 июля 2022
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