Юлия Путинцева уверенно прошла во второй круг турнира в Будапеште
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (32-я рейтинге WTA) уверенно прошла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), победив представтельницу Словакии Анну Шмидлову (76-я рейтинге WTA).
Юлия Путинцева одержала победу со счетом 6:4, 6:1. Длительность матча составила 1 час 35 минут. На счету Шмидловой два эйса, две двойные ошибки, три реализованных брейк-пойнта из тринадцати возможных. Путинцева однажды подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.
Во втором круге Юлия Путинцева встретится с победительницей пары Ребекка Петерсон (Швеция) — Лаура Пигосси (Бразилия). Призовой фонд турнира составил €203 024. Турнир начался 11 июля, а завершится 17 июля.
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