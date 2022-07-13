Тим ван Рейтховен сенсационно не проходит во второй круг турнира в Ньюпорте
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Голландский теннисист Тим ван Рейтховен не прошёл во второй круг травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США), проиграв американцу Митчеллу Крюгеру.
Митчелл Крюгер одолел голландца со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. На счету Тима ван Рейтховена девять эйсов, три двойные ошибки, четыре реализованных брейк-пойнто из восьми возможных. Крюгер однажды подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.
Во втором круге турнира Митчелл Крюгер встретится со своим соотечественником Максимом Кресси, который только начнёт свой путь на этом турнире
Призовой фонд турнира составил $ 594 950. Турнир начался 11 июля, а завершится 17 июля.
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