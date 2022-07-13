Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тим ван Рейтховен сенсационно не проходит во второй круг турнира в Ньюпорте

Тим ван Рейтховен сенсационно не проходит во второй круг турнира в Ньюпорте
Комментарии

Голландский теннисист Тим ван Рейтховен не прошёл во второй круг травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США), проиграв американцу Митчеллу Крюгеру.

Митчелл Крюгер одолел голландца со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. На счету Тима ван Рейтховена девять эйсов, три двойные ошибки, четыре реализованных брейк-пойнто из восьми возможных. Крюгер однажды подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира Митчелл Крюгер встретится со своим соотечественником Максимом Кресси, который только начнёт свой путь на этом турнире

Призовой фонд турнира составил $ 594 950. Турнир начался 11 июля, а завершится 17 июля.

Ньюпорт. 1-й круг
12 июля 2022, вторник. 21:50 МСК
Митчелл Крюгер
146
США
Митчелл Крюгер
М. Крюгер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 9 		4 6
6 7 		6 3
         
Тим ван Рейтховен
103
Нидерланды
Тим ван Рейтховен
Т. ван Рейтховен
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022