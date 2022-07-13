«Вау!» Григор Димитров отреагировал на фото Хуберта Хуркача с дорогим спорткаром

Трёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров оставил комментарий под постом полуфиналиста Уимблдона 2021 года поляка Хуберта Хуркача. Хуркач выложил в своих соцсетях фотографию со спорткаром McLaren GT.
«Приятно было вернуться в Польшу», — подписал он снимок.
«Вау!» — написал Димитров в комментариях.
Фото: из личного архива хуберта хуркача
Напомним, на Уимблдоне 2022 года Хуберт Хуркач неожиданно проиграл в первом круге. Его соперником был испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина, одержавший победу в пяти сетах. Что касается Димитрова, то он также выбыл из борьбы в первом раунде. Он не смог закончить матч с американцем Стивом Джонсоном.
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
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