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Калинская вела в третьем сете с двумя брейками, но всё равно уступила Данилович

Калинская вела в третьем сете с двумя брейками, но всё равно уступила Данилович
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Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг турнира WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В матче второго круга представительница России уступила Ольге Данилович из Сербии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:5 в пользу Данилович.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. 73-я ракетка мира Калинская выполнила одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Её соперница, занимающая 124-е место в рейтинге WTA, сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

Лозанна. 2-й круг
14 июля 2022, четверг. 13:05 МСК
Ольга Данилович
124
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
3 		6 5
         
Анна Калинская
73
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В следующем круге Данилович сыграет со швейцаркой Симоной Вальтерт. Призовой фонд соревнований составляет более $ 250 тыс.

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