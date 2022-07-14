Калинская вела в третьем сете с двумя брейками, но всё равно уступила Данилович

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг турнира WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В матче второго круга представительница России уступила Ольге Данилович из Сербии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:5 в пользу Данилович.



Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. 73-я ракетка мира Калинская выполнила одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Её соперница, занимающая 124-е место в рейтинге WTA, сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Данилович сыграет со швейцаркой Симоной Вальтерт. Призовой фонд соревнований составляет более $ 250 тыс.