Бублик обыграл Маррея и вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал травяного турнира ATP-250 в Ньюпорте (США). В четвертьфинале Бублик нанёс поражение шотландцу Энди Маррею. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. 42-я ракетка мира Бублик сделал 11 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Его соперник, занимающий 52-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.



В полуфинале турнира Бублик сыграет с победителем матча Джэйсон Каблер (Австралия) — Джеймс Дакворт (Австралия). Призовой фонд соревнований превышает $ 594 тыс. Российские теннисисты в турнире не участвуют.