Бублик обыграл Маррея и вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте
Поделиться
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал травяного турнира ATP-250 в Ньюпорте (США). В четвертьфинале Бублик нанёс поражение шотландцу Энди Маррею. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. 42-я ракетка мира Бублик сделал 11 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Его соперник, занимающий 52-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.
В полуфинале турнира Бублик сыграет с победителем матча Джэйсон Каблер (Австралия) — Джеймс Дакворт (Австралия). Призовой фонд соревнований превышает $ 594 тыс. Российские теннисисты в турнире не участвуют.
Комментарии
- 15 июля 2022
-
23:24
-
22:42
-
21:36
-
21:15
-
20:55
-
20:08
-
20:03
-
19:06
-
17:54
-
17:19
-
15:11
-
15:04
-
14:39
-
14:09
-
13:43
-
13:43
-
13:21
-
12:00
-
10:55
-
10:55
-
10:41
-
10:29
-
10:10
-
09:21
-
08:35
-
08:23
-
08:09
- 14 июля 2022
-
23:34
-
22:32
-
22:00
-
21:52
-
21:31
-
21:12
-
20:39
-
19:33
Партнерский контент