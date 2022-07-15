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Бублик обыграл Маррея и вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте

Бублик обыграл Маррея и вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте
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Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал травяного турнира ATP-250 в Ньюпорте (США). В четвертьфинале Бублик нанёс поражение шотландцу Энди Маррею. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. 42-я ракетка мира Бублик сделал 11 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Его соперник, занимающий 52-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В полуфинале турнира Бублик сыграет с победителем матча Джэйсон Каблер (Австралия) — Джеймс Дакворт (Австралия). Призовой фонд соревнований превышает $ 594 тыс. Российские теннисисты в турнире не участвуют.

Ньюпорт. 1/4 финала
15 июля 2022, пятница. 19:45 МСК
Александр Бублик
42
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Энди Маррей
52
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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