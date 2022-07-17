31-летняя Петра Мартич стала чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Лозанне
Поделиться
85-я ракетка мира хорватская теннисистка Петра Мартич стала победительницей грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).
В решающем матче Мартич обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович (Q) со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Мартич шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Данилович три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
Для 31-летней Мартич это второй титул на уровне WTA в одиночном разряде. Дебютный Петра завоевала в 2019 году на соревнованиях в Стамбуле (Турция).
Призовой фонд соревнований в Лозанне составил $ 251 750, за титул Мартич получит более $ 33 тыс.
Комментарии
- 17 июля 2022
-
15:58
-
15:41
-
14:34
-
13:39
-
13:26
-
12:42
-
11:25
-
10:11
-
09:38
-
00:41
-
00:25
- 16 июля 2022
-
19:56
-
19:11
-
18:14
-
17:59
-
17:20
-
17:00
-
16:28
-
15:58
-
15:51
-
15:33
-
15:32
-
14:19
-
14:06
-
13:26
-
13:18
-
12:08
-
12:06
-
11:27
-
11:08
-
10:54
-
10:33
-
09:48
-
09:41
-
09:28
Партнерский контент