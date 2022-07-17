31-летняя Петра Мартич стала чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Лозанне

85-я ракетка мира хорватская теннисистка Петра Мартич стала победительницей грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

В решающем матче Мартич обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович (Q) со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Мартич шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Данилович три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Для 31-летней Мартич это второй титул на уровне WTA в одиночном разряде. Дебютный Петра завоевала в 2019 году на соревнованиях в Стамбуле (Турция).

Призовой фонд соревнований в Лозанне составил $ 251 750, за титул Мартич получит более $ 33 тыс.