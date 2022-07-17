Оксана Селехметьева прошла в основную часть турнира в Гамбурге через квалификацию
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19-летняя российская теннисистка Оксана Селехметьева (150-я в рейтинге WTA) прошла в основную часть грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия) через квалификацию.
Селехметьева в первой встрече обыграла представительницу Беларуси Юлию Хатуку (208-я в рейтинге WTA) со счётом 5:7, 6:1, 6:0.
В решающем матче за выход в основную часть российская теннисистка обыграла немку Ному Ноа-Акугуэ со счётом 6:2, 6:2.
В первом круге основной части турнира в Гамбурге 18 июля Селехметьева встретится с японкой Мисаки Дои.
Напомним, недавно Оксана Селехметьева выиграла турнир ITF WTT (W 60) в Монпелье (Франция), победив в финале 28-летнюю украинку Катерину Байндль (Козлову). Для Оксаны этот завоёванный трофей стал вторым в ITF-туре.
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