Оксана Селехметьева прошла в основную часть турнира в Гамбурге через квалификацию

19-летняя российская теннисистка Оксана Селехметьева (150-я в рейтинге WTA) прошла в основную часть грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия) через квалификацию.

Селехметьева в первой встрече обыграла представительницу Беларуси Юлию Хатуку (208-я в рейтинге WTA) со счётом 5:7, 6:1, 6:0.

В решающем матче за выход в основную часть российская теннисистка обыграла немку Ному Ноа-Акугуэ со счётом 6:2, 6:2.

В первом круге основной части турнира в Гамбурге 18 июля Селехметьева встретится с японкой Мисаки Дои.

Напомним, недавно Оксана Селехметьева выиграла турнир ITF WTT (W 60) в Монпелье (Франция), победив в финале 28-летнюю украинку Катерину Байндль (Козлову). Для Оксаны этот завоёванный трофей стал вторым в ITF-туре.