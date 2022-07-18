Максим Кресси выиграл турнир в Ньюпорте, обыграв в финале Александра Бублика

Американец Максим Кресси выиграл травяной турнир категории ATP-250 в Ньюпорте (США), обыграв в финале казахстанского теннисиста Александра Бублика.

Кресси одержал победу со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. На счету Максима Кресси 13 эйсов, 13 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести. Александр Бублик 10 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных.

На пути к финалу Бублик одолел австралийца Джэйсона Каблера, британца Энди Маррея, американца Джека Сока.

На пути к трофею Кресси выбил из турнира американцев Джона Иснера, Стива Джонсона, Митчелла Крюгера.

Призовой фонд турнира составил $ 594 950.