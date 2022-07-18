Даниил Медведев повторил рекорд Марата Сафина по числу недель в ранге первой ракетки мира

Чемпион US Open 2021 года, первая ракетка мира Даниил Медведев повторил достижение двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» россиянина Марата Сафина по количеству недель во главе рейтинга ATP. Сегодня, 18 июля, Медведев начал девятую неделю в ранге первой ракетки мира, и это повторение рекорда России в мужском одиночном разряде, который ранее установил Сафин.

Медведев впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего отдал первое место 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. В настоящее время ближайшим преследователем Медведева явлется немец Александр Зверев, а Джокович занимает седьмое место в рейтинге ATP.

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