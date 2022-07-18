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Осака взяла уайлд-кард на турнир в Сан-Хосе, она впервые выйдет на корт после «РГ»

Осака взяла уайлд-кард на турнир в Сан-Хосе, она впервые выйдет на корт после «РГ»
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Японская теннисистка Наоми Осака впервые вернётся на корт после «Ролан Гаррос». Японка взяла уайлд-кард на турнир в Сан-Хосе (Калифорния, США).

Осака дополнит сильный состав участниц. На турнире уже зарегистрировались чемпионка Уимблдона из Казахстана Елена Рыбакина, 5-я ракетка мира и финалистка Уимблдона Онс Жабер, чемпионка US Open 2019 года канадка Бьянка Андрееску и другие теннисистки.

Соревнования в Сан-Хосе стартуют 1 августа.

Примечательно, что Наоми впервые на взрослом уровне на турнирах WTA сыграла именно на этих соревнованиях, но тогда они проходили в Стенфорде. Там она в 2014 году выступила в основной сетке в 16-летнем возрасте.

В разные годы этот турнир выигрывали Серена Уильямс, Билли Джин Кинг, Крис Эверт, Мартина Навратилова, Мартина Хиггинс, Моника Селеш, Винус Уильямс и другие спортсменки.

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