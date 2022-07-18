Осака взяла уайлд-кард на турнир в Сан-Хосе, она впервые выйдет на корт после «РГ»

Японская теннисистка Наоми Осака впервые вернётся на корт после «Ролан Гаррос». Японка взяла уайлд-кард на турнир в Сан-Хосе (Калифорния, США).
Осака дополнит сильный состав участниц. На турнире уже зарегистрировались чемпионка Уимблдона из Казахстана Елена Рыбакина, 5-я ракетка мира и финалистка Уимблдона Онс Жабер, чемпионка US Open 2019 года канадка Бьянка Андрееску и другие теннисистки.
Соревнования в Сан-Хосе стартуют 1 августа.
Примечательно, что Наоми впервые на взрослом уровне на турнирах WTA сыграла именно на этих соревнованиях, но тогда они проходили в Стенфорде. Там она в 2014 году выступила в основной сетке в 16-летнем возрасте.
В разные годы этот турнир выигрывали Серена Уильямс, Билли Джин Кинг, Крис Эверт, Мартина Навратилова, Мартина Хиггинс, Моника Селеш, Винус Уильямс и другие спортсменки.
- 19 июля 2022
-
00:44
-
00:31
- 18 июля 2022
-
23:50
-
23:14
-
23:14
-
22:42
-
21:29
-
21:16
-
20:19
-
20:09
-
19:41
-
19:29
-
19:04
-
17:41
-
14:16
-
14:11
-
13:41
-
13:17
-
12:52
-
12:14
-
11:33
-
11:01
-
10:41
-
10:02
-
08:22
-
08:17
-
07:48
-
07:43
-
07:33
-
07:27
-
00:48
-
00:23
-
00:03
- 17 июля 2022
-
23:56
-
23:47