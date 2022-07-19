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Григор Димитров показал, как отдыхает на яхте в Монако. Фото

Григор Димитров показал, как отдыхает на яхте в Монако. Фото
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Трёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен, проживающий в Монако, показал, как отдыхает на яхте.

«Не ограничивай себя тем, чего, по мнению окружающих, ты можешь достичь», — подписал он снимок.

Фото: из личного архива григора димитрова

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Димитров выбыл из борьбы в первом раунде. Он не смог закончить матч с американцем Стивом Джонсоном. Победу на турнире одержал 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который в финальном матче обыграл австралийского теннисиста Ника Кирьоса.

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