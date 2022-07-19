Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Касаткиной и Рублёва о возможной смене гражданства

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова российских теннисистов восьмой ракетки мира Андрея Рублёва и 12-го номера рейтинга WTA Дарьи Касаткиной. Ранее Рублёв и Касаткина не исключили, что сменят гражданство, если того потребует ситуация.

«Мы должны быть готовы к тому, что спортсмены из России будут массово менять спортивное гражданство! Хотим мы этого или нет… И ближе к Олимпиадам процесс может стать очень активным…» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале, комментируя слова Андрея и Дарьи.

Также 25-летняя Дарья Касаткина призналась в нетрадиционной ориентации. Её слова прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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