Татьяна Тарасова отреагировала на каминг-аут Дарьи Касаткиной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая призналась в нетрадиционной ориентации.

«Обычно личная жизнь касается только того человека, которому она принадлежит. Но если Даша решила это сказать, значит, она считает, что рядом с ней находятся люди, которые способны её понять! У меня всё это не вызывает никакого удивления.

Я не поддерживаю Касаткину и не осуждаю. Это её личное дело. Конечно, у людей будет разная реакция. Кто-то осудит Дарью, а кто-то примет её такой, какая она есть. Для меня главное, что она хорошо играет в теннис!» — цитирует Тарасову Sport24.



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