Первый тренер Рыбакиной считает, что титул Елены — это заслуга семьи

Ольга Ключникова, первый тренер Елены Рыбакиной, прокомментировала споры о том, какая федерация тенниса оказала большее влияние на чемпионку Уимблдона-2022.
«Вообще всё изначально идёт из семьи и в детском возрасте. А на этой базе — которая заложена в семье, на групповых занятиях в теннисе — на этом правильно построенном материале можно идти дальше. Это моё мнение. А как считают федерации… Без разницы», — сказала Ольга Ключникова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Напомним, уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан с 2018 года, одержала победу в финальном матче Уимблдонского турнира. Её соперницей была представительница Туниса Онс Жабер. Рыбакина победила Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
Читайте полное интервью с Ольгой Ключниковой.
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