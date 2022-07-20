48-летняя Моника Селеш показала, как сейчас выглядит. Фото

Девятикратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, югославско-американская теннисистка Моника Селеш опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 48-летняя спортсменка показала, как выглядит в настоящее время.
Фото: из личного архива моники селеш
Фото: из личного архива моники селеш
Моника Селеш четырежды выигрывала Открытый чемпионат Австралии (1991, 1992, 1993, 1996), трижды — «Ролан Гаррос» (1990, 1991, 1992), дважды — US Open (1991, 1992). Она так и не смогла завоевать титул на Уимблдоне. В финале Уимблдона-1992 она проиграла немке Штеффи Граф со счётом 2:6, 1:6.
Последний матч в туре Селеш провела в 2003 году. Она официально объявила о завершении карьеры в 2008 году.
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